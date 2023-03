Patricio Nazario Yáñez estalló en contra de Leandro Fernández cuando el delantero argentino exhibió un objeto contundente que cayó a la cancha al árbitro, recriminándole que antes se escondía cosas y que no se hiciera el 'vivo'.

Pato Yáñez pierde la paciencia con Leandro Fernández por mostrar objeto contundente en el Superclásico: "No nos hagamos los vivos"

Colo Colo y Universidad de Chile protagonizaron un Superclásico para la siesta que no contó con grandes ocasiones de gol y en donde las imprecisiones y situaciones ajenas a lo futbolístico fueron lo más llamativo de la jornada.

Cuando el partido entraba en su etapa final, hinchas de Colo Colo tiraron una serie de elementos contundentes a la cancha, donde un cortaplumas fue recogida por el delantero de los azules, Leandro Fernández.

El delantero azul corrió hacia el árbitro a exhibirle lo que había encontrado sin saber que se ganaría el repudio de Patricio Nazario Yáñez, quien en la transmisión de Deportes en Agricultura se fue en contra del jugador.

Duro clima se vivió en el Monumental el domingo. | Foto: Agencia UNO

“Que se la guarde en la media como cuando se guardó las monedas en el Santa Laura”, dijo un enojado Yáñez al percatarse de lo sucedido en el Estadio Monumental, que contó con más de 37 mil hinchas.

Yáñez se enojó y le dejó un recado a Fernández que no se lo mandó a decir con absolutamente nadie: “Ahora lo muestra y en el otro partido se lo guardó. No nos hagamos los vivos”, dijo un enfurecido ex seleccionado de La Roja.

Lo cierto es que al Cacique le podrían, eventualmente, caer sanciones por los proyectiles que cayeron en la cancha y la pirotecnia que se lanzó desde el sector Arica y Caupolicán que amenazaron con detener el partido.