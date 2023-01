Pato Yáñez pierde la paciencia y le pone la lápida a la versión 2023 de Colo Colo: "No es ni el 50% del equipo del año pasado"

Colo Colo vivió una de las derrotas más apabullantes del último tiempo en el día de ayer después de haber caído vergonzosamente ante O’Higgins por 5-1 y poner en duda la calidad del plantel para este año y los desafíos que tiene el Cacique.

“Lo preocupante es lo que ha llegado. El presidente de Blanco y Negro decía que el equipo estaba potenciado y evidentemente no es ni el 50% de lo que era el del año pasado”, avisó de entrada Patricio Nazario Yáñez en Deportes en Agricultura.

Yáñez trata de explicar el por qué de las dificultades albas: “Colo Colo tiene muchos jugadores nuevos, está jugando con laterales derecho que no les gusta y el discurso de Quinteros ha variado, está más conciliador, entiende que es lo que tiene”.

El Cacique fue humillado por O'Higgins. | Foto: Agencia UNO

Independiente de quién y dónde llegue, para Patricio Nazario será indispensable que lleguen y demuestren tal como hizo el colombiano Fabián Castillo: “A esta altura ya se invirtió todo, falta el 9 que va ser un jugador demasiado importante. Pero tendrán que llegar y jugar como Castillo”.

“Hasta ahora, ningún refuerzo ha tenido el nivel. Cuando compites, mejoras físicamente. Cuando compites, estás relacionándote de manera real con tus compañeros. No sacas nada con entrenar doble turno si no compites. Me imagino que Quinteros va meter todo lo que tenga a disposición en lunes”, remató.

El Cacique tendrá una inmejorable chance de cambiar la cara de lo mostrado el próximo lunes cuando reciba a Ñublense en el Estadio Monumental por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2023.