Universidad de Chile había logrado algo de paz tras eliminar a Universidad Católica en los cuartos de final de Copa Chile, pero la falta de estadio y el round que protagonizó Cristóbal Campos con Ronnie Fernández volvió a encender todo en el CDA.

La pelea entre los dos jugadores fue incluso reconocida por Sebastián Miranda en conferencia de prensa, a lo cual se suma que la dirigencia de Azul Azul estudia sanciones para ambos jugadores por el episodio protagonizado en la víspera de recibir a Everton de Viña del Mar el sábado en un decisivo partido.

“Yo creo que, de alguna manera, el que más pierde acá es Ronnie Fernández por una cuestión futbolística. Si es que toman alguna medida, será contra Ronnie y no contra Campos porque es un jugador de proyección y eso se pone sobre la balanza”, aseguró Pato Yáñez en ESPN.

Yáñez cree que Ronnie es el más perjudicado. | Foto: Agencia UNO

El ex jugador azul cree que hay una diferencia marcada cuando se trata de un jugador más valorado para la dirigencia que uno que no lo es tanto: “Si es un jugador que no interesa, chao. Si es un líder, un jugador importante para conseguir un objetivo determinado, no pasará nada”.

En el cierre, Patricio Nazario aconsejó a Sebastián Miranda: “No me parece bien, pero me parece que el que puede terminar mal es Ronnie, no Campos. No te puedes ir a la B por una cosa que puedes solucionar en el día de mañana. Es lo que haría yo, los sanciono a los dos después porque hay partidos importantes y hay que mantener la categoría”.

Los azules recibirán este sábado a las 20:00 PM de Chile continental a Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura, donde un triunfo podría sellar de manera definitiva la permanencia de uno de los equipos más grandes del país en la Primera División.