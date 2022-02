Tras la igualdad conseguida ante Deportes La Serena, el rendimiento de Colo Colo ha sido noticia en aquel encuentro, en donde se le criticó al conjunto de Gustavo Quinteros la poca efectividad en el área rival.

Ante esto, el ex jugador y hoy comentarista, Patricio Yáñez dejó en claro en Radio Agricultura que el Cacique se mostró muy bien en la primera parte del juego y que el resultado era otro si hubieran sido más letales en la zona del ataque.

“Colo Colo lo hizo muy bien, los primeros 30 minutos lo hizo muy bien, lo que pasa que fue insuficiente, no logro materializar, en un momento pudo haber sido un 3-0 pero sin ningún inconveniente y ahí pudo haber manejado el partido”, inició indicando el comentarista.

Yáñez alabó el gran nivel que plasmo el conjunto adiestrado por Quinteros y expresó que si los Albos mantienen esta intensidad y la complementan con mejorar su efectividad en el ataca, podrían ser letales.

“Lo que hizo Colo Colo yo hace rato no lo veía en un equipo, eso de meter tan atrás en el primer tiempo, de no darle salida al cuadro de Deportes La Serena. Si esto lo mantiene Colo Colo y afina la puntada final, es un cuadro que en 30 o 40 minutos te puede asegurar un partido”, aseveró el ex futbolista.

Finalmente, el comentarista es consciente que al Cacique le cuestan los partidos en condición de local y que ante Audax Italiano, el DT de los Albos debe tener la fórmula para mejorar su rendimiento en casa.

“Él tiene capacidad, le sobra capacidad a Gustavo Quinteros para darle soluciones, una de ellas trabajar mejor las bandas. El otro día Lucero intervino poco, hay que asistirlo más con ventaja”, cerró Yáñez.

Ahora el Cacique se prepara para lo que será el encuentro ante los Itálicos, el cual se disputará el próximo día sabado 19 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.