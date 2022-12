Universidad de Chile comienza el viernes 9 la pretemporada con miras a lo que será el 2023 con el primer entrenamiento a cargo del flamante director técnico Mauricio Pellegrino.

Uno de los refuerzos que debería aterrizar pronto en nuestro país para ponerse la camiseta azul es el delantero Leandro Fernández, que hasta el año pasado jugaba en Independiente junto a Leandro Benegas.

Aunque todo está acordado de palabra, llama la atención que aún no se haga oficial, y al respecto Bolavip conversó con el periodista de DirecTV Argentina, Facundo Sánchez el que nos cuenta que "en estos momentos está en Qatar, él está allá, no sé si hay trabas para que llegue a Chile, sé que es un jugador que ha tenido complicaciones en algún momento para las negociaciones, Independiente intentó renovarle, no se pudo, el cuadro rojo comenzó la pretemporada y Leandro Fernández no se presentó, y en Independiente ya tienen la información de que será jugador de Universidad de Chile".

Facundo Sánchez afirma que Leandro Fernández ya es jugador de la U

Consultado por la demora en oficializar la contratación del atacante, Sánchez confiesa que "si hay trabas o no, no lo sé, acá se dice que la U le puede pagar el sueldo que no pudo Independiente".

El periodista trasandino además cuenta que "él es un jugador muy difícil de llegar en el sentido de que no es muy dado con la prensa, es frío, no es el clásico jugador argentino que tiene diálogo, no da entrevistas, este año creo que dio una conferencia de prensa y no dio ningún mano a mano".