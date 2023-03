Histórico y emblemático ex jugador de La Roja habló del compromiso de Chile ante Paraguay y le dedidó palabras a la nominación de Darío Osorio y el nivel actual de Lucas Assadi en Unviersidad de Chile.

Pollo Véliz no entiende nominación de Darío Osorio a La Roja y le baja la cortina a Lucas Assadi: "No están para la intensidad de hoy"

La Selección Chilena enfrentará el próximo lunes a su similar de Paraguay en el marco de un compromiso amistoso, el cual servirá como preparación para el debut en las clasificatorias mundialistas en septiembre próximo.

Una de las nominaciones que causaron sorpresa en La Roja fue la de Darío Osorio -quien hoy día fue desafectado por molestias- y la no nominación de Lucas Assadi, una de las figuras y joyas de Universidad de Chile.

Pollo Véliz con todo por las joyas azules. | Foto: Archivo

Fiel a su estilo, Leonardo ‘Pollo’ Véliz habló en exclusiva con Bolavip Chile y fustigó la nominación de Osorio a La Roja, diciendo que “Yo no sé cómo Berizzo nomina a Darío Osorio. A lo mejor para que conozca el ambiente. Llévalo, pero no lo tengas en la lista”, dijo el Pollo.

En esa misma línea, el histórico ex mundialista con La Roja y finalista de la Copa Libertadores 1973, argumenta su punto diciendo que en el Campeonato Sudamericano Sub 20 “Osorio pasó sin pena ni gloria… ni hablar de su momento actual en la U”, dijo.

Consultado por la ausencia de Lucas Assadi, quien es una de las promesas del fútbol chileno, Véliz asegura que “Assadi para la intensidad que quiere Berizzo ni siquiera la tiene en la U, por eso lo tienen afuera porque el cabro chico no corre, no defiende y en la Selección con mayor razón. Estos son cabros que tienen cualidades futbolísticas, pero para la intensidad que se juega hoy en día estos chicos aún no están”, remató.