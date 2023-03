Si bien el Superclásico 193 que protagonizaron Colo Colo y Universidad de Chile no fue el mejores de los últimos tiempos en base a los rendimientos de ambos equipos dentro de la cancha del Estadio Monumental, aquello no privó de que el partido haya quedado exento de polémicas, en la que la más llamativa fue sobre la posible mano del defensor de la U, Yonathan Andía dentro del área.

Sobre esta polémica jugada, el defensor del ‘Cacique’, Ramiro González sacó la voz en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en la que le declaró que le pareció penal y le sorprendió que desde el VAR no hayan llamado al árbitro del partido para revisar la jugada.

“La verdad que la vi solo una vez y me pareció que le pegó en la mano. No sé porque no llamaron del VAR, honestamente no sé qué pasó después, pero se vio claramente que le pegó en la mano. Fue raro que no lo hayan llamado del VAR para que la revise”, comenzó señalando González.

Tras esta intervención, el histórico goleador de los ‘Azules’, Diego Rivarola, quien es panelista del programa ya mencionado, salió al paso y le remarcó otra jugada polémica del partido, la que consta de un agarrón del mismo González a Nicolás Guerra dentro del área, a lo que el defensor de Colo Colo se defendió y afirmó que no fue penal.

Ramiro González habló sobre las polémicas del Superclásico | Foto: Guillermo Salazar

“No fue penal, él buscaba la referencia y yo abrí los brazos para ir aguantándolo, él se tira en el área, el referí estaba muy cerca de la jugada, claramente no fue nada”, indicó.

Luego de esta respuesta, el goleador de los ‘Azules’ no le creyó nada en su respuesta y le re debatió “yo también fui jugador de fútbol y fui delantero, tú no abriste los brazos”.

González mantuvo su postura ante el ninguneo del ex atacante de la U y le explicó “si abrí los brazos, él me agarró del short y todo, pero no fue foul. Él obviamente dentro del área buscaba tirarse”.

El ídolo del ‘Romántico Viajero’ no quedó para nada conforme con la respuesta del zaguero de Colo Colo y le lanzó que su jugada con Guerra también es una polémica “yo entiendo tu posición, fui delantero, sé que es mañoso, pero para mí ese también es un posible penal”.

Ante aquello, el defensor titular de ‘Cacique’ dejó más que claro que no le cometió penal a Guerra y reflotó la peligrosa ventaja que tienen los atacantes sobre los defensores dentro del área ante este tipo de situaciones.

“Estaba cerca el referee de la jugada y ni si quiera amagó a tratar de cobrarlo ni nada. El delantero en el área siempre tiene esa ventaja. El delantero sabe la ventaja de que dentro del área uno no lo puede tocar, él buscaba la referencia y yo tratar de que no gire, porque él estaba dentro del área”, explicó.

Finalmente, este debate terminó con Rivarola señalándole que entendía completamente el punto de vista que explicaba González, pero que le parece raro que se tomen distintos criterios por parte de los jueces a la hora de cobrar un mismo tipo de agarrón.

“A mí Ramiro sabes cuándo me genera la duda y entiendo tu punto, es que, en una jugada anterior a Nico Guerra, creo que con vos también le cobraron que te agarró para atrás y le cobraron foul, entonces ¿por qué ese agarrón vale y el tuyo no?”, cerró.