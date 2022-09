Los lamentables incidentes con los que terminó el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se tomaron el debate en el día de ayer y, hoy, siguen los coletazos del polémico partido en Valparaíso.

Uno que habló sobre los incidentes en el día de hoy fue Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales quien, en conversación con el programa ‘Secos del Var’ de Radio USACH, dio sus impresiones sobre lo que ocurrió ayer y posibles movimientos del SIFUP de aquí en adelante.

“Es un tema que lamentablemente estamos viviendo a diario en cada uno de los estadios de nuestro fútbol, se ha repetido en varios escenarios distintos y es de larga data por lo tanto yo creo que aquí como bien se señalaba ayer, hay que ponerle un punto final”, dijo.

García no descarta una paralización del fútbol. | Foto: Agencia UNO

El ex jugador apuntó a quienes tienen que poner el verdadero orden: “Quienes son los encargados de poner las reglas, que se cumplan y sean ejemplificadoras son los equipos y ellos no quieren. Después hablan de las autoridades, pero ellos no quieren tomar responsabilidades ni poner reglas claras porque son los afectados directamente”.

García no descarta una paralización: “La cosa no ha cambiado. ¿Cuál es la única acción que provoca un remezón? Es la paralización de actividades en que se termina un torneo. Ya ocurrió y no pasó nada, no hay mayor organización. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros ya actuamos, son los dirigentes los que realmente tienen que ponerle un punto final a esto”.

En el cierre, apunta a que, si la respuesta de la ANFP no es satisfactoria, una paralización dependerá “De los capitanes y delegados de cada club, pero está dentro de las acciones que podemos tomar para proteger la integridad de nuestros asociados”.