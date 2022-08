Ricardo Dabrowski se decanta por Cristián Zavala para ser titular en Colo Colo: "Me parece que está en un buen momento"

El estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros sin duda que tiene a su equipo estelar para este segundo semestre, a excepción de un puesto, el cual trata de dilucidar en quien termina de componer el tridente de ataque, en donde Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat parecen ser pieza fija y el otro puesto incluso hoy por hoy lo disputan palmo a palmo dos jugadores: Cristián Zavala y Alexander Oroz.

Ante esta problemática que tiene el DT del conjunto Albo, un histórico del club como lo es Ricardo Dabrowski dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras de por quién se decantaría para ser el titular, en donde se inclinó levemente por un jugador.

“Yo creo que el chico Oroz el otro día hizo un muy buen partido, pasa que Cristián Zavala, digo los momentos hay que aprovecharlos y él había hecho el gol definitivo en el partido anterior y cuando entró en este partido también fue el gol clave de Gil, pero toda la jugada previa la arma él, entonces me parece que está en un buen momento”, partió señalando Dabrowski.

Para el Polaco este ‘problema’ termina siendo algo totalmente positivo para el plantel, ya que es consciente de que existen variantes que pueden ayudar al equipo y que hoy por hoy el tema de nombres no es una preocupación, ya que el positivo ambiente que se vive hoy en Colo Colo llena de confianza a quien le toque jugar.

Zavala ha tenido una buena aparición en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“En general creo que independientemente de cualquier jugador que le toque estar de los que conforman el plantel, me parece que están en un momento positivo y creo que tienen todos un mismo objetivo y yo he leído declaraciones de que ellos están convencidos. El otro día escuché en alguien del plantel de Colo Colo que ellos entran a la cancha y están seguros de que van a ganar. Eso es fundamental, por eso digo que independientemente de quien le toque, me parece que ese clima positivo es importantísimo”, indicó a Bolavip.

Finalmente, Dabrowski hizo referencia a que hay que aprovechar la racha que ha vivido Cristián Zavala en estos últimos encuentros, en donde ha sido importante para el equipo, pero que esta decisión solo la puede tomar el entrenador quien es el que vive el día a día con los jugadores.

“Los momentos de los jugadores siempre se aprovechan, pasan circunstancias en los partidos y un jugador que está en racha o anda derecho, le sale todo lo que intentan y eso es positivo para el jugador y para él equipo. Esas son decisiones que tiene que tomar el entrenador y él verá seguramente con el mejor de los criterios quien es el que merece más”, cerró.