Roberto "Pájaro" Gutiérrez contó, después de tres meses, la razón por la que no participó en la tanda de penales de la Supercopa 2021, en la que su equipo por aquel entonces, Ñublense, enfrentó a Universidad Católica, club que formó al ariete, donde debutó en 2004 y sumó cuatro pasos, ganando tres Campeonatos Nacionales (2010 y un bicampeonato en 2016), una Copa Chile (2011) y una Supercopa (2016). Además, Gutiérrez registra 64 goles oficiales para Los Cruzados.

Después de mucha especulación sobre los motivos que llevaron al delantero a no patear en aquella tanda de penales, en entrevista con "Los Tenores" de ADN Deportes, el ex seleccionado nacional se sinceró acerca de lo que pasó aquella tarde del 18 de noviembre en Concepción, expresando que "es un tema que siento que no tiene ningún sentido. No ganamos en los 90 minutos y nos fuimos a los penales. Me tocó entrar en los últimos 10 minutos del partido, y en la definición a penales yo no estaba en la lista de los cinco (que pateaban). Después, cuando se fueron uno y uno, yo no quise patear el penal, pero no tiene nada que ver con lo que se ha especulado".

Consultado sobre si su decisión le causó problemas con sus compañeros de aquel entonces, el actual jugador de Cobreloa comentó que "no tuve pelea con mis compañeros ni con los dirigentes. Se le dio una resonancia mayor a lo que era. La realidad dice que no me tocó patear, y si me tocaba iba a tener que hacerlo. Se dijo que me habían incluso pegado en el camarín, cosa que nunca fue, incluso tuve que salir a desmentirlo. Se armó algo incendiario hacia mi persona. A mi no me pasa nada, porque se cómo es la situación, pero los que más sufren son la familia, más que uno".

Por último, el "Pájaro" explicó por qué no quiso patear y aclaró que esa tarde no fue la que desencadenó en su salida del cuadro de Jaime García: "había entrado hace cinco minutos y no me sentía para patear un penal. Lógicamente me sentía frío. Yo le había transmitido hace tres meses a la dirigencia que no seguía en Ñublense. No condicionó mi salida".

Después de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana con los "Diablos Rojos", Gutiérrez recaló en Cobreloa con la misión de ayudar a los "Zorros del Desierto" a volver a Primera División después de más de 7 años.