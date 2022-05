El ex defensor de la Universidad de Chile, Roberto Reynero, confesó en conversación con Bolavip Chile que los ex jugadores emblemáticos tienen un grupo de Whatsapp y nadie opina y está preocupado por el momento que vive el club.

Roberto Reynero confiesa que los emblemáticos de la U no ven los partidos y advierte: "No juegan a nada"

La Universidad de Chile sigue enredada en los últimos puestos de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y la derrota ante Everton de Viña del Mar por 2-1 caló hondo en los hinchas y ex jugadores del Romántico Viajero.

Uno de los históricos de los Azules que alzó la voz fue Roberto Reynero, quien se tomó un momento y contestó el llamado de Bolavip Chile para hablar sobre la actual crisis del conjunto estudiantil.

"La U todavía no sabe para donde va, tanto los dirigentes como los dueños de Azul Azul", partio diciendo el ex defensor.

"El partido del fin de semana ni siquiera lo vi y nosotros tenemos un grupo de Whatsapp de los jugadores de la década de los 80 y nadie opinó en ese grupo, nadie está preocupado. Ya hemos llegado a ese extremo de no saber nada de la U porque no juega a nada y este barco no se para donde va", agregó Reynero.

Los dirigidos por Miranda no levantan cabeza en el presente Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

"El nuevo DT no sabe con que calidad de jugadores se va a encontrar. Los últimos entrenadores que han traído como uno no le va a pegar al vuelo o va achuntar a la oncena que va a entrar. Yo me quedo con Sebastián Miranda y que siga hasta nueva oportunidad a menos que venga tres o cuatro figuras emblemáticas para poder salir de la posición incómoda".

Ahora, el elenco universitario deberá dar vuelta la página y se deberá enfocar en lo que será el trascendental duelo ante Huachipato de Mario Salas.