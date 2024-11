Este fin de semana, se define el Campeonato Nacional de Primera División donde Colo Colo tiene la primera opción de lograr una nueva corona. Por su parte, Universidad de Chile debe vencer a Everton y esperar una mano del cuadro de Deportes Copiapó en su duelo ante los albos.

Algo, que en la previa puede verse como una utopía, pero a no olvidar, que los nortinos vencieron al Cacique en el Estadio Monumental en el cierre de la primera rueda del torneo.

Gran figura en aquella oportunidad, el extremo Felipe Reynero, quien anotó el gol del triunfo y por cierto, un corazón azul debido a su padre, el ex capitán y lateral izquierdo, Roberto Reynero.

El Príncipe conversó con BOLAVIP CHILE y señaló que ya conversó con su hijo, como por cierto, le mandó una importante petición. “Ya estamos listos, ya. Le dije que se jugara el partido del año, nomás. Copiapó ya descendió y no queda más que hacer un buen papel”, dijo el ex jugador a nuestro portal.

Además, reveló otro importante dato. “Él está con la confianza, le ha echo siete goles a Colo Colo y vamos a ver, depende del equipo y no solo de Felipe”, manifestó el otrora futbolista.

Reynero celebrando el gol del triunfo ante Colo Colo en Macul (Photosport)

Reynero y la denuncia de la U: “Va a quedar en nada”

En otro tema, también se juega el Superclásico en el Tribunal de Disciplina respecto a la denuncia de la U hacia Colo Colo. Reynero dice que es algo hay que observar. “Ojalá haya celebración doble, va a estar interesante. Hay que ver lo de la denuncia, también. Vamos a ver el fin de semana”, sostuvo.

Sin embargo, en el cierre, el ex jugador cree que no le van a quitar puntos a los albos. “En tribunales no va a pasar nada. No le quitarán puntos a Colo Colo a una semana del final del campeonato”, concluyó Reynero.