El domingo en la final de Copa Chile, Roberto Tobar dirigió por última vez. A los 44 años, el juez internacional le dijo adiós a su carrera como árbitro.

Y fue despedido entre aplausos, algo que los hinchas reconocen y lo ven como un buen juez que pasó por nuestras canchas. En diálogo con Los Tenores de ADN, Tobar reconoció este momento que sin duda, lo emocionó.

"Siempre los hinchas con una buena palabra y es un poco de lo que uno hizo, siempre quise estar cerca del fútbol y ayudar a que el fútbol chileno crezca y tenga buen ritmo. Este mes ha sido de muchos análisis, la mitad de mi vida se la he dado a esto", sostuvo Tobar.

Pero también recordó temas complejos, como por ejemplo uno que fue este año y es la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores donde incluso les anuló un gol mediante el VAR a los millonarios. "Donde más me insultaron fue en el de River con Vélez el último. Un estadio repleto con hinchas de River, fue impactante. Quedar eliminados ad portas de clasificar y es un recuerdo grande porque fui abucheado. Uno bueno fue la ida de la final de Libertadores el 2018 entre Boca y River en La Bombonera y el otro la primera final única en Lima entre River y Flamengo", rememoró el juez.

Añadió que el otro día en el duelo entre los argentinos y Colo Colo, conversó con Marcelo Gallardo. "Era bueno conversar con Gallardo el tema, aunque ellos dicen que una foto no es tan créible, pero entendió un poco. El otro día Claudio sancionó un gol off side de Amor y decían que cómo dos errores contra nosotros. Pero uno no lo hacia con mala intención".

Sobre la situación que implica recibir abucheos, Roberto Tobar reconoció que todo eso lo fue canalizando para que convirtiese en algo positivo. "Es complejo estar psicológicamente preparado para que un estadio te pifie, te insulte. Pero creo que con el tiempo uno va abrazando la carrera y luego uno revierte toda esa energía negativa en motivación".

Momento difícil para Tobar cuando anuló el gol de River y los dejó fuera de la Copa Libertadores (Archivo)

Sin embargo, al ser consultado sobre cuáles son sus razones que él cree lo dejaron fuera de dirigir en Qatar 2022, a lo que el juez reconoció que "venía realizando una muy buena carrera, estábamos considerando entre los mejores equipos a nivel sudamericano, pero hay un tema ahí que no he profundizado bastante y que no llegué bien al seminario de Buenos Aires de FIFA donde no pude lograr los tiempos que piden en velocidad. No llegué bien preparado y me dieron la oportunidad de hacerlo en Paraguay, fue complejo para mi llegar de buena forma y tuve un desgarro en el cuadricpes de mucha consideración que me tuve casi tres meses fuera de las canchas. La separación y estar lejos de mi hija me afectó", señaló un sincero Roberto Tobar.

ver también Histórico de la U defiende la nominación a La Roja de Osorio y Assadi

Finalmente, aseguró que espera poder reunirse pronto con Pablo Milad y ver por dónde podría ir su aporte en relación a los árbitros chilenos donde él se señala, tendría una labor importante en la comisión.