El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica fue disputado de principio a fin, donde los albos controlaron mayormente la posesión de la pelota, pero fueron los cruzados quienes contaron con las opciones más claras para abrir la cuenta.

Finalmente, nada de eso sucedió y si bien hubo algunas jugadas que pudieron ocasionar doble amarilla para el conjunto cruzado, el compromiso se desarrolló con relativa normalidad y con un buen arbitraje de Roberto Tobar.

Fue el mismo Ariel Holan en conferencia de prensa quien agradeció que el referí no cortara tanto el juego y dejara jugar, transformando de esa manera el partido en uno agradable, sin pausas y con ritmo distinto al que se acostumbra ver en el Campeonato Nacional.

Tobar realizó un buen arbitraje en el clásico entre albos y cruzados. | Foto: Agencia UNO

“Tuvimos buena comunicación con el VAR, hubo situaciones y sobre todo la del primer tiempo, que eran tres. Les di mi punto de vista, que no vi claro que ingresara el baló, no podía dar el gol si no estoy seguro. Y había una mano de Kagelmacher que la toma, pero la tiene pegada al cuerpo. Comunico eso al VAR y me dicen que ven lo mismo”, dijo post partido Roberto Tobar.

El árbitro destacó que “Es importante cuando los jugadores están dispuestos a colaborar. A uno se le hace fácil el trabajo y uno disfruta más cuando ellos se dedican 100% a jugar y buscar el arco. Eso es favorable para nosotros”.

ver también Herrera se deshace en elogios para Brayan Cortés y su brutal partido

“Uno planifica, pero cuando está en el campo y ve el accionar de los jugadores, puede cambiar un poco la planificación. Ellos querían jugar, disputaron los balones sin mala intención y eso es favorable al arbitraje, es colaboración de ellos y se agradece”, sentenció.