Han pasado 50 días de uno de los hechos más vergonzosos del último tiempo en el fútbol chileno, en donde los mal llamados hinchas de Universidad Católica lanzaron petardos a la cancha del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y terminaron dejando a Martín Parra, arquero de Universidad de Chile, con trauma acústico severo.

Recordar que dicho encuentro fue suspendido y luego la U se llevaría esa llave de cuartos de final, pero lo cierto es que el panorama al respecto no es alentador para el conjunto precordillerano, así lo hizo saber el periodista Gonzalo Fouillioux en Radio Infinita.

El momento exacto de la grave situación que aconteció en Valparaíso | Foto: Agencia Uno

"Desde el Tribunal de Disciplina me dicen que el castigo está y el club ya fue notificado. Entonces me dio el castigo...El castigo para Universidad Católica en temas deportivos por el petardo fue por tres fechas en Copa Chile. El ejercicio de la profesión dice que esto hay que chequearlo pero yo no lo he alcanzado a chequear con la gente de la Católica sobre este tema, pero a mí me dijeron esto desde el tribunal", indicó en un comienzo.

Vale recordar que a esto habría que sumarle la sanción que arrastraba la UC ante Audax Italiano, por lo que el cuadro de la Franja Cruzada no podría recibir público en los próximos cuatro encuentros.

"Podríamos decir que si a la Católica le fuera bien en la Copa Chile, no podría recibir público en todo el torneo", sentenció.

Habrá que esperar si esta información es real y de una vez por todas se comienza a terminar de raíz el problema de la violencia en los estadios.