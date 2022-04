El joven guardameta de la U no ha estado en las últimas dos citaciones de Escobar y un ex jugador lo aconseja a futuro.

Universidad de Chile tuvo un amargo empate ante Palestino por la novena fecha del Campeonato Nacional. Los Azules siguen sin convencer a los hinchas y la continuidad de Santiago Escobar pende de un hilo en los próximos partidos.

Uno de los jugadores que no ha estado en las citaciones del estratega colombiano es Cristóbal Campos. El joven meta azul es uno de los futbolistas con mayor proyección, pero una supuesta indisciplina lo habría marginado del radar del ex Universidad Católica de Ecuador.

Y si hay alguien que sabe lo que es vestir la camiseta de la U y jugar en el arco azul es Roberto "Tomatín" Rojas, quien conversó en exclusiva con Bolavip acerca de Galíndez y Campos.

"No era la mejor opción traer a Galíndez por los arquero que habían como Campos porque era un jugador joven para destacar. Ya estando Galíndez, es muy difícil que pueda jugar Campos todo por el cartel y peso que tiene el ecuatoriano", comenzó diciendo.

En la misma línea, Rojas resaltó que "en temas de actuación individual, el punto bajo no ha sido Galíndez. Es difícil evaluarlo mal, lo que si Campos andaría bien y lo demostró en el partido que jugó".

"A mi me gusta mucho Campos, pero se supone que tuvo un acto de indisciplina y llegó tarde a un entrenamiento y eso yo no se lo voy a resaltar. Es un arquero con capacidad para un fútbol internacional y no puede mandarse ese tipo de faltas. No conozco la intimidad pero si es por una irresponsabilidad va a tener que meter la cabeza en una licuadora y no mezclar las cosas", cerró.