En lo que fue la derrota de la Universidad Católica por 3-1 ante Cobresal, el delantero de los Cruzados, Fabián Orellana tuvo su primera convocatoria en lo que va de torneo y a pesar de no sumar minutos, esta nominación puede ser la primera piedra para revertir su mal momento en la UC en un futuro.

La situación del Histórico en el conjunto tetracampeón del fútbol chileno ha sido compleja, por las no citaciones que ha tenido en las anteriores fechas y es por esto, que un ex compañero como lo fue Rodolfo Moya dialogó con En Cancha y se refirió a la situación de Orellana.

"No sé cómo estará físicamente. Por ahí, venir del extranjero y querer demostrar ya toda su jerarquía le pudo pasar la cuenta en los entrenamientos, donde a la primera molestia empiezas a cuestionarte y decir: 'Chuta, no me quiero lesionar ahora'. No podría decir si está en plenitud o no, pero sí me da mucha lata que no juegue. Sigo pensando que para el fútbol chileno puede ser un gran aporte", expresó Moya.

El hoy ya retirado jugador dejó en claro todas las grandes condiciones que posee el hoy jugador de los Cruzados, las cuales le pueden entregar mucho a su equipo y al fútbol nacional.

"La experiencia y la categoría que le puede aportar al medio es la misma que le han entregado todos los que han vuelto. Jugadores como él le dan un valor agregado al fútbol chileno. Está viviendo un mal momento, solo eso, pero no se pueden cuestionar sus condiciones”, aseveró el ex compañero de Fabián.

Finalmente, Moya comentó que hay que tener paciencia con la situación de Orellana, ya que es un tipo que tiene mucha experiencia por su paso en el viejo continente y, además, expresó que cuando le den su oportunidad, la va a provechar al máximo.

“Es un campeón de América, un tipo que estuvo diez años en Europa. El día que empiece a jugar no va a parar más. Hay que darle una oportunidad", cerró.