Rodrigo Piñeiro confiesa que rechazó importantes ofertas para quedarse en Unión Española: "Acá me he sentido feliz"

Pese a que Unión Española está antepenúltimo y al borde de la zona de descenso, logró una mejora en sus dos recientes partidos, ya que consiguió sumar cuatro de seis puntos. El último de ellos fue el empate con Universidad Católica en La Serena.

En el Clásico de Independencia ante la UC, Rodrigo 'Loly' Piñeiro abrió el marcador con un golazo a los dos del un primer tiempo en que los Hispanos fueron superiores a los Cruzados, líderes del fútbol chileno. El uruguayo conversó este martes con el programa De fútbol se habla así de DirecTV Sports, y abordó su momento en la Unión Española:

"Me he sentido feliz, rechacé mejores ofertas económicas pero prefiero estar feliz, en Unión me quieren. Espero seguir creciendo, siempre hay cosas por mejorar", expresó el extremo charrúa.

También reveló que su deseo en el fútbol es llegar a la Celeste: "Es un sueño que tengo, estar en la Selección de Uruguay. Vine a Chile después de un mal año en Estados Unidos y acá me sentí arropado. Vine para crecer, agarrar fuerza y competir, quiero llegar a mi nivel y dar el salto. Ojalá me llegue la oportunidad".

El uruguayo Rodrigo Piñeiro es una de las figuras de la Unión Española | Foto: Agencia Uno

Sobre su entrenador, Ronald Fuentes, Piñeiro tuvo palabras de confianza hacia el DT que tuvo un mal inicio en la temporada: "Nos costó un poco pero ya agarramos la idea, llegamos al juego que Ronald quiere. Me gusta su idea porque es muy ofensiva y tenemos jugadores para estar peleando arriba. Hemos mejorado, fuimos superiores a la UC".

Por último, lamentó la pérdida de la Copa Chile 2022 a manos de Magallanes: "Como jugador quiero que nosotros estemos arriba y salir campeones. Tengo la espina de ganar algo con Unión, ya que la final pasada de Copa Chile se nos escapó".