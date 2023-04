El periodista Romai Ugarte no aguantó el ninguneo de Pablo Carroza a Ñublense y en conversación con Bolavip Chile salió a criticarlo con todo.

Ñublense hizo su debut en Copa Libertadores ante Racing Club de Avellaneda, partido que terminó 2 a 0 a favor del conjunto dirigido por Fernando Gago, pese a eso, los pupilos de Jaime García dieron lucha durante varios pasajes del encuentro.

Pero si hay algo que llamó la atención de los cibernautas fue la polémica frase que lanzó el periodista argentino Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, lo que generó más de algún enojo de los hinchas nacionales. “Habría que analizar el tema de los cupos en la copa. Si va a jugar cualquiera, que los argentinos entren directo en octavos. ¿De dónde salió este cuadro con nombre de shampoo?“, dijo el comunicador.

El cuadro de la capital de la Región de Ñuble sufrió un fuerte ninguneo por parte del periodista argentino | Foto: Photosport

Pero esto no quedó ahí. El periodista nacional Romai Ugarte dialogó con Bolavip Chile y salió en defensa de la gente de Chillán, pegándole duros palos al trasandino.

"Él me parece que escribe como un tuitero, como todos los loquitos que escriben...Sabemos lo que es Argentina, es un país que es un desastre, que vienen para acá a comprar porque no tienen ni para echarse perfume y pasan por el Duty Free. Yo creo que la gente de Racing andaban felices porque pasaron por el Duty Free y se compraron los perfumes", señaló en un comienzo el ex Canal del Fútbol.

"Esto viene desde que le ganamos las dos Copa América, eso es como cuando al toro le meten atrás. Hay una cierta parte del periodismo que quedó muy picado y enojado, pero cuando tienen que buscar trabajo lo hacen en Chile y acá las puertas están abiertas. Él trata de hacer una polémica para tener seguidores y así lo busca alguien o lo auspicia una empresa chileno porque ellos me imagino que al estar en un país tan destrozado miran donde las cosas están bien", agregó.

"Es un inepto Carrozza, es un tontón y yo no sé si habrá venido ver el fútbol chileno o sabrá lo que es Ñublense, le podrían mandar unas longanizas si quiere para que sepa lo que son las longanizas de Chillán", sentenció Ugarte.