El delantero de Universidad de Chile Ronnie Fernández explicó por qué su ex compañero en Santiago Wandereres Daniel González debe elegir a los azules por sobre el interés de Colo Colo y Universidad Católica.

Universidad de Chile vive una reestructuración deportiva luego de la partida del entrenador Santiago Escobar y el gerente deportivo Luis Roggiero. La primera medida fue nombrar como interino a Sebastián Miranda mientras la dirigencia revisa currículums para por fin contratar a un entrenador definitivo.

Además y como se acerca la ventana de mercado, en la U buscan reforzarse par no pasar más problemas en el Campeonato Nacional y la idea del ex ejecutivo azul era ocupar las tres plazas que le permite el reglamento más un extra, ir por el central sub 21 de Santiago Wanderers, Daniel González, el que también coquetea con Colo Colo y Universidad Católica.

Ronnie Fernández en conversación con Blizsport dio sus razones de por qué su ex compañero debe venir a la U y no a otro equipo.

“Al Dani le tengo bastante cariño, hablamos muy seguido. A mí me encantaría que se venga a la U porque le va ser útil al plantel y le va a ayudar mucho a él a crecer, más allá que tenga que pelear un puesto que es lo normal donde vaya, pero me gustaría tenerlo al lado para ayudarlo a crecer", aseguró.

Ronnie se quiere reencontrar con su ex compañero Daniel González en la U (Agencia Uno)

Igualmente el delantero universitario cree que “la decisión está en él y tiene que tomarla pensando en lo deportivo ante todo y donde vaya ser feliz y espero que la decisión sea la correcta”.

Para cerrar advirtió que “hay muchos jugadores de Wanderers que son muy profesionales y creo que el Dani está dentro de ellos y donde vaya le va ir muy bien”.