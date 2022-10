Cuando las cosas en Universidad de Chile están más tranquilas en el plano deportivo luego del triunfo ante La Serena y la clasificación en Copa Chile al pasar la llave frente a Universidad Católica, un foco de conflicto apareció este fin de semana.

Una pelea a golpes entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos sacudió al mundo azul, y aunque no se conocen todos los detalles, el delantero fue duramente criticado en redes sociales, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para hacer sus descargos.

"Opinar por opinar y querer manchar una persona se ha vuelto el deporte más practicado en el último tiempo", indicó.

Agregando que "agradezco a dios y a mi familia que se quién soy y lo que soy. Asimismo a quienes me conocen y saben que mis intensiones siempre serán pensando, no primero en mi, si no en el bienestar de los mios.

Posteo de Ronnie Fernández (Instagram)

Para el final envía un potente mensaje en relación a los ataques que ha recibido de parte de los que han tomado parte en su pelea con Cristóbal Campos apoyando al portero.

"Una vez un tipo que quiero mucho me dijo preocúpate más de las personas que te quieren y se preocupan por ti, los que te tiran mierda, es porque están envueltos en su mierda", cerró.