Una buena imagen dejó la presentación de la Universidad de Chile por la duodécima jornada del fútbol nacional, en donde los Azules volvieron a los abrazos ante sus hinchas tras derrotar por 2-0 a Deportes La Serena en el Estadio Santa Laura.

Tras el triunfo, un histórico del conjunto Universitario como lo es Sandrino Castec dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue el estreno triunfal de la U al mando del interino entrenador Sebastián Miranda.

“Un primer tiempo con las dudas que teníamos todos, de que la U algo estaba penando que no entraba la pelota. La U se soltó, yo creo que tenía una presión a nivel del técnico anterior y lo que hizo él. Esta U mostró algo que hace mucho tiempo no tenía. Nos deja la tranquilidad a todos de que esta U puede más todavía”, inició expresando Castec.

El ídolo de la U se mostró satisfecho con el planteamiento del equipo ante los Papayeros, en donde se vio un equipo completamente renovado, con un sistema claro de juego y que fue constante en la presión sobre su rival.

La U rugió ante La Serena | Foto: Mircko Penha / Bolavip

“La U hoy día estuvo con otro tipo de predisposición y con un juego de otro sistema. De un sistema de manejar, de presionar, de ver cómo está U es la que uno quiere ver. Yo creo lo más importante es que mostraron una forma de juego y que era luchar, esa es la U que necesitábamos para tener un buen término de campeonato”, aseveró a Bolavip.

Finalmente, Castec tuvo palabras para la situación que se ha dado a conocer durante esta jornada en donde el arquero de los Azules Hernán Galíndez habría recibido amenazas por parte de los hinchas de la U, a lo que el histórico Universitario indica que estos palabreos deben ser de muchachos que no tienen vínculo con lo que significa la hinchada del Romántico Viajero.

“Yo creo que ahí hay otras cosas, Galíndez no es un mal arquero, tapa a un muchacho joven como Campos, pero yo creo que no va por parte de la barra, yo tengo mucho contacto con la barra de la U y yo creo que hay gente detrás de eso. Son muchachos jóvenes, que no son de la línea de lo que piensa la ya veteranía barra de la U”, cerró.