Santiago Escobar vive su peor momento como entrenador de la Universidad de Chile. El equipo está a sólo dos puntos de la zona de descenso finalizadas 11 fechas tras la derrota 2-0 ante Audax Italiano en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. "Para nosotros no son buenas tardes lógicamente. Es un momento muy complicado, difícil en nuestra carrera deportiva, una situación de resultados del equipo", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Creo que el primer tiempo no tuvimos el fútbol que queríamos, nos superó Audax Italiano. En cuanto al manejo de la pelota, la posesión fueron superiores a nosotros, después tuvieron cuatro oportunidades claras de gol en la primera etapa, más el gol que les anulan que está en fuera de lugar", agregó.

Sachi no cree que la situación pase por un tema de actitud: "Nosotros no creamos ninguna opción y yo no creo que haya pasado desde el ánimo y la actitud del equipo. Pasó por el juego y hay que reconocer eso. Creo que este equipo ha tenido compromiso, alma, disposición. No hemos encontrado la ruta futbolística. Futbolísticamente no hemos tenido un buen torneo y es lo que debo reconocer como entrenador".

"En el segundo tiempo tuvimos 15, 20 minutos muy buenos con las variantes, arriesgamos quedamos con un volante central Israel Poblete y jugadores de manejo de mitad de campo hacia adelante El partido se desnaturalizó con las dos expulsiones, con un penal que se cometió y ya después fue un partido de trámite", complementó.

El DT respondió a la consulta si veía que su proceso como DT no tenía vuelta: "Estos no son los espacios para conversar ese tema, mañana tenemos entrenamiento. El grupo está citado a entrenamiento como lo hacemos cada domingo, casi después de todos los juegos y el día de descanso que tienen los jugadores es el día lunes",

Escobar no escondió el momento complejo: "Está complicado el tema no lo puedo ocultar, pero mañana tenemos que estar al frente del grupo".

Al ser consultado nuevamente por el tema de su continuidad, respondió brevemente: "Mañana tenemos entrenamiento".

También tuvo comentarios para las expulsiones: "Es más la impotencia, el deseo de hacer las cosas bien, para mí sería muy fácil salir a criticar a los jugadores. No los voy a criticar, los defiendo y asumo la responsabilidad".

Por último realizó un sincero comentario: "Tenemos que ser realistas que nos ha faltado el fútbol y dimos opciones. Si soy justo y realista en el primer tiempo ellos tenían que haber hecho dos o tres goles", finalizó.