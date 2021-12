El delantero Cristián Zavala fue una de las revelaciones del Campeonato Nacional. Sus buenas actuaciones le valieron ser nominado por Martín Lasarte para disputar los partidos de la Selección Chilena en los amistosos ante México y El Salvador.

Fue el mismo jugador que utilizó sus redes sociales para aclarar su futuro y despedirse de Deportes Melipilla, lo que hace pensar que su futuro está cada vez más cerca de Colo Colo.

"Gracias Deportes Melipilla creo que es más difícil ahora, me hicieron soñar despierto como siempre lo dije. Dicen que cuando uno se entrega por completo es cuando mas muestras de cariño recibe…y bueno ese es mi pensar, nunca di un balón por perdido por ustedes y nunca les fallé", comenzó diciendo.

"Gracias a toda la hinchada de Melipilla por su apoyo siempre! Dirigentes por ser un 7 conmigo, staff por todo lo que me enseñaron, pero ‘los importantes’ gracias a ese grupo de jugadores (bipolares) que siempre me alentaron, me apoyaron y me hicieron ver bien este año. Sin duda a ustedes no los olvidaré…", agregó.

"¡Espero nos volvamos a encontrar en algún lugar! Espero salir por la puerta grande. Orgulloso de haber defendido sus colores", cerró.

Si bien Zavala tendría una oferta del Cacique, no sería el único club interesado en contar con su velocidad y goles, y es que el Mazatlán de México y el Toluca han mostrado interés, por lo que el ex jugador de Fernández Vial y Coquimbo Unido deberá decidir a donde partirá: si quedarse en Chile o ir a disputar la Liga MX.