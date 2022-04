Mucha molestia en los hinchas de la Universidad de Chile ha generado el posible nombramiento de Cecilia Pérez en el directorio de Azul Azul, tanto así que los forofos azules se agolparon a las afueras del Centro Deportivo Azul con barricadas y rayados en alusión a la ex Ministra de Deporte de Sebastián Piñera.

La abogada de profesión fue ministra secretaria general de Gobierno entre marzo del 2018 y octubre del 2019, y luego asumió como Ministra del Deporte. Pero antes de todo eso, fue la Intendenta de la Región Metropolitana en el 2011 y desde ahí que demuestra su fanatismo por el fútbol y el Romántico Viajero.

En una entrevista dada al diario La Cuarta en octubre de 2011, Pérez confesó que si hubiera sido hombre "sería futbolista" y además que uno de sus máximos ídolos en el fútbol son Sandrino Castec y Eduardo Vargas, ambos ex delanteros de la U.

Pero hay una frase que llama la atención al día de hoy, y es que la ex vocera de Gobierno admitió que ha estado dos veces en la barra de Los de Abajo y su sueño es tocar el bombo con la hinchada.

"Soy bien fanática. He estado dos veces y es una experiencia increíble. Me acuerdo que en una ocasión estuve cerca del bombo, pero no lo pude tocar. Mi sueño es que me presten el bombo y yo lo toque con Los de Abajo lleno de gente", aseveró en dicha oportunidad Pérez.

Todo parece indicar que ese sueño se ve más lejos que cerca, debido al enojo que presentan ahora los hinchas azules y que ha sido demostrado a las afueras del recinto de La Cisterna y en las diversas redes sociales.