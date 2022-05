La Universidad de Chile consiguió un importante triunfo en esta jornada tras vencer a Deportes La Serena por 2-0 en el Estadio Santa Laura. Los Azules mostraron una nueva cara ante su gente, dejando gratas sensaciones con el estilo de juego que desarrollaron ante los Granates.

Ante esta presentación, el técnico interino de la U Sebastián Miranda dialogó con los medios de comunicación y se refirió a lo que fue el triunfo de los Azules, en donde destacó el desempeño general del equipo esta tarde.

"Les hice entender la calidad de jugadores que son. Ese fue mi primer mensaje cuando entré al camarín. Tenemos que recuperar la confianza, son grandes jugadores, me enfoqué en ayudarlos a desarrollarse de la mejor manera. Por algo están acá, por algo componen el plantel, no cualquiera llega a la U", inició expresando Miranda.

Recayendo a lo que fueron los aspectos más generales que mostró el equipo durante el partido, el hoy DT de los Azules se fue contento con lo que plasmaron sus dirigidos dentro del terreno de juego y valoró el apoyo de la hinchada.

La U sumo tres puntos de oro ante La Serena | Foto: Mircko Penha / Bolavip

"Insistimos en la intensidad, eso me gusta de los equipos, eso no se negocia. El apoyo de la gente es de una gran ayuda. El equipo estuvo a la altura, tenía confianza por lo que habían mostrado en la semana. Me voy contento por la intensidad, juego, por la cantidad de ocasiones y que no nos hicieron goles", aseveró el ex jugador.

Finalmente, Miranda comentó lo que fue su primera victoria como entrenador del primer equipo, en donde les dio todo el crédito a los jugadores y recalcó que el partido de hoy era clave para poder retomar las confianzas tanto individuales como grupales.

"Estoy muy feliz, emocionado, pero es mérito de los jugadores. Desde el primer minuto se mostraron comprometidos con los trabajos, la idea y planteamiento. Es un día muy especial y tengo una alegría tremenda por los jugadores y el club. Hoy era importante retomar confianza. Quiero que todo el equipo se sienta importante, si logramos eso estando dentro y fuera de la cancha no tengo dudas de que los resultados van a llegar", cerró.