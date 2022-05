Desde la salida de Santiago Escobar en la Universidad de Chile, el ambiente se ha visto descomprimido en el plantel Azul y esto se vio reflejado en lo que fue el último triunfo ante Deportes La Serena, en donde las caras nuevas como los retornos de Junior Fernandes y Cristóbal Campos llamaron la atención dentro de la nómina del interino Sebastián Miranda.

Durante esta jornada, el hoy DT Azul habló en conferencia de prensa y se refirió al tema del delantero argentino Nahuel Luján, a quien se les abrieron las posibilidades de volver a ser parte del equipo y a lo que Miranda explicó que está contento con su trabajo semanal.

“Yo sigo manteniendo lo mismo que dije de la semana pasada, yo tengo considerado a todos los jugadores que están en el plantel. He conversado muchas veces con Nahuel y estoy muy contento con el trabajo que ha hecho”, inició expresado el hoy estratega de los Azules.

El entrenador del Romántico Viajero reveló que ha sostenido conversaciones con el atacante de los Azules y que desde el primer día en que Miranda asumió, Luján ha mostrado la mejor de la disposición en su trabajo, a lo que el hoy DT espera poder darle la oportunidad durante su estadía en el club.

Nahuel Luján espera tener oportunidad en la U | Foto: Agencia Uno

“Yo he conversado con Nahuel porque lo conozco desde el año pasado, tuvimos una conversación la semana pasada y hoy volví a conversar con él. En el primer día se me acercó y me señaló que no había tenido oportunidades por distintas decisiones, pero yo cuento con él y lo sabe. Está preparado como todos los jugadores de su posición. Espero en el plazo que yo tengo de interino pueda darle la oportunidad de volver a vestir la camiseta”, aseveró.

Finalmente, Miranda no quiso arrojar una respuesta concreta a si el jugador podrá ser considerado para el duelo ante Everton de Viña del Mar, en donde indica que el gran trabajo de todo el equipo durante la semana le complica a la hora de tomar la decisión de que jugador poder convocar o no para los encuentros, lo cual lamenta.

“Se ha entregado al igual que todos sus compañeros en todos los entrenamientos y sin duda que lamentablemente el hecho de tener que tomar a dieciocho jugadores, que son pocos, once que juegan y siete que van al banco, me llevan a tomar decisiones que lamentablemente tengo que dejar jugadores afuera”, finalizó.