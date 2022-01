Uno de los partidos más recordados del Campeonato Nacional 2021, fue el que protagonizaron la Universidad de Chile y Unión La Calera en el estadio El Teniente de Rancagua, donde los azules revirtieron el marcador y se impusieron en los minutos finales del compromiso, resultado que le serviría al Romántico Viajero para zafar del descenso directo a la Primera B.

Uno de los protagonistas de dicho compromiso fue el delantero argentino Sebastián Saez, quien tuvo varias oportunidades de aumentar el marcador, las cuales fueron desaprovechadas por el ariete, lo que llenó de críticas al trasandino.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, fue el propio jugador que salió a aclarar las polémicas de dicho cotejo.

"Nosotros estamos tranquilos de las cosas que hicimos en ese último partido. Me dicen que tuve el 3-0 para hacerlo pero no estaba solo, no tenía el arco solo y la tiré afuera. Si se ponen a ver, estaba afuera de la línea del arco y cuando quise definir patié fuerte y se va por al lado del primer palo, tuve otra que pegó en el travesaño", comenzó diciendo el Sacha.

"Es buscar cosas donde no las hay y la verdad es que como equipo y cuerpo técnico estamos calmados de que fuimos a buscar el partido y el resultado", agregó el futbolista de 36 años.

"Nosotros tenemos la tranquilidad que hicimos todo a nuestro alcance para ganar el partido, ahora durante el año nos pasó esto muchas veces. Es solo morbo por ser el último partido, el rival que jugabamos, la situación que estaba el rival, pero no se analiza para atrás que nos pasó varias veces", sentenció.