Sebastián Sacha Sáez recibe duro portazo de Everton y no continuará para el 2024

Sebastián Sáez es uno de los goleadores eternos del fútbol chileno y en 2024 su camino aún está en la incertidumbre. El Sacha, con 38 años, se aburrió de anotar en la Chilean Premier League y fue clave en la campaña de Everton en 2023.

El argentino, con un largo recorrido en el Torneo Nacional, finalmente no podrá estar en el partido de mañana ante Copiapó en el cierre de la competencia. Con ello, el Sacha no tendrá su despedida en la cancha.

A días de terminar el año, Sáez no recibió ninguna propuesta para seguir en el “Oro y Cielo” y quedará con el pase en su poder, pese a los 12 goles convertidos en Primera División y los 4 anotados en la Copa Chile.

Así fue revelado por el periodista Diego Peralta, quien confirmó que Sáez no será parte del equipo dirigido por Francisco Meneghini y que se despidió anticipadamente debido a que sufrió una lesión que le impedirá estar en el cierre del torneo.

Sebastián Sáez se quedará sin club a fines de 2023 y no seguirá en Everton (Photosport)

El periodista viñamarino reveló que “Sebastián Sáez, quien no viajará a Copiapó por lesión, no continuará en Everton el 2024. El goleador, que esperó el llamado hasta último minuto, no fue contactado por la dirigencia para renovar. Deja el club con 16 goles en el 2023. Quedará como jugador libre”.

Así, Sáez queda con el pase en su poder y vislumbrando que pasará con su futuro. En Everton tienen alguna opción para el próximo año y que también puede ser argentina.

¿Qué jugadores sondea Everton para el mercado de pases 2024?

Everton tiene que empezar a buscar jugadores, ya que hay varios que se pueden sumar a Sebastián Sáez, quien no seguirá en el equipo. Uno de ellos es el volante Álvaro Madrid, quien está en el foco de Universitario de Deportes en Perú para 2024.

Ahí, en caso de una salida, el cuadro de Viña del Mar tendrá que sumar a un volante, mientras que en ofensiva para poder suplir a Sáez hace semanas Bolavip adelantó un nombre: Gustavo Gotti.

El delantero viene de marcar 10 goles en la Primera B y 3 más en la Copa Chile. Con sus 13 conquistas, Gotti intentará convencer a la dirigencia de tener su oportunidad en Primera División en 2024.