El histórico ex arquero de los Azules Sergio Vargas tuvo palabras para lo que fue la compleja y mediática situación de Hernán Galíndez en la Universidad de Chile, en donde comentó que no le cree para nada su motivo para partir del club

Sin duda que en las últimas semanas uno de los temas más comentados en la Universidad de Chile ha sido sobre la situación del portero Hernán Galíndez, quien según su representante habría recibido junto a su familia fuertes amenazas, hecho que hizo que ambas partes hayan llegado a un acuerdo para finalizar tempranamente su vínculo con el club y el golero volviera al fútbol ecuatoriano.

Ante esta mediática situación, un histórico de los Azules como lo es Sergio Vargas se refirió a este tema en Radio Futuro y comentó que la historia que reveló durante estos últimos meses el representante de Galíndez no le cerró para nada debido a las constantes contradicciones de sus dichos.

“No me cierra, yo analizo posibilidades. Él fue cambiando las versiones, primero porque estaba amenazado y no podía salir, primero era él, después era la familia y después dijo que no, que era un tema que quería estar cerca de la Selección de Ecuador y que quería competir en la liga ecuatoriana”, partió señalando Vargas.

Siguiendo en la misma línea, ‘Superman’ indica que considera insólito de que el portero de la Selección Ecuatoriana haya buscado partir de la U para poder estar más cerca de su Selección, siendo que va a una liga poco competitiva y a un club de ribetes menores, lo cual lo hace peligrar aún más su participación en el próximo mundial.

Hernán Galíndez partió de la U para estar cerca de la Selección | Foto: Getty Images

“Con todo respeto, yo jugué en la liga ecuatoriana y no vamos a comparar a Aucas con lo que es la U, es una diferencia abismal. Aucas es un equipo chico, de baja convocatoria, que no tiene gran repercusión. La U es un grande, un equipo que siempre te exige, que tiene millones de hinchas que no tiene Aucas, entonces hay una diferencia abismal”, expresó en Radio Futuro.

Finalmente, Vargas planteó un caso hipotético y se puso en los zapatos del estratega del Seleccionado Ecuatoriano, Gustavo Alfaro, indicando que si fuera él preferiría mil veces de que su arquero ataje en la Universidad de Chile que, en el Aucas de Ecuador, por lo que su decisión le parece compleja de comprender.

“Si vos me decís si eres Gustavo Alfaro, prefiero que ataje en Aucas o en la U, no hay punto de comparación. Yo si fuera técnico de la Selección de Ecuador, que atajé en la U antes que Aucas, por la repercusión que tiene, por todo lo que mueve, todo lo que exige y la presión que hay, te hace llegar mejor preparado. Me llama la atención”, cerró.