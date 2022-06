Severino Vasconcelos es recordado como uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha pasado por el fútbol chileno. El ex mediocampista brasileño logró con su talento transformarse en ídolo en Colo Colo, donde formó una dupla letal con Carlos Caszely no sólo por sus goles, sino por el virtuosismo técnico que ambos mostraban en la cancha.

En conversación con BolaVip, recordó cómo se gestó su llegada al Cacique cuando estaba listo para dar otro salto al exterior y reveló que una leyenda del fútbol nacional fue clave en su fichaje.

“Yo vengo primero a Chile con el Inter de Porto Alegre a un torneo donde jugamos contra Colo Colo y Everton, antes de eso no conocía Chile. Cuando vine me gustó mucho, claro que antes de venir yo estaba preparado para ir a Europa. Elías Figueroa junto con Alfredo Asfura son los que me recomendaron para venir, en ese entonces Asfura trabajaba en Colo Colo y ahí se producen los contactos para ir. A Figueroa lo conocía porque jugué contra él en Brasil cuando yo estaba en Palmeiras y él ya era muy grande, él influye mucho para que venga, me dijo lo grande que era Colo Colo en Chile”, relató.

Severino Vasconcelos se robaba la atención de los medios a comienzos de los 80.

Su impacto en los albos fue tremendo y su dupla con Caszely daba que hablar en todos los medios. Y sobre ese tándem hizo una sorprendente revelación, ya que desde la selección chilena soñaban con juntarlos en el Mundial de España 82, algo que finalmente no prosperó.

“Me quisieron nacionalizar, el ayudante de la selección me lo ofreció, fuimos incluso a la embajada de Brasil antes del Mundial de España para ver si podían autorizarme y el embajador nunca se negó, la decisión la tenía que tomar yo, me facilitaban toda la documentación. La idea era juntar la dupla Caszely-Vasconcelos en el Mundial, si yo iba Carlos no fallaba ese penal porque lo pateaba yo (ríe). Habría sido importante ir porque soy muy agradecido de Chile, pero no logré nacionalizarme”, narró.

Caszely y Vasconcelos formaron una de las duplas más recordadas del fútbol chileno.

ETAPA EN LA U

Severino Vasconcelos debe ser de los pocos futbolistas que es querido por los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile. Los fanáticos azules recuerdan con cariño cómo quiso ayudar al club a subir nuevamente a Primera División, donde hizo un enorme esfuerzo para incluso poder volver a jugar, ya que sufrió un accidente que pudo costarle la carrera.

“Pellegrini ya había hablado conmigo antes de llegar, él era muy preocupado. Esto es una profesión, cuando vives del fútbol no puedes cerrarle las puertas a nadie. En ese entonces habían pasado varios problemas, yo me estaba recuperando de mi fractura de la columna vertebral y tenía que hacer tratamiento, porque mi idea era seguir jugando, lo que pasó conmigo fue muy fuerte, pude quedar en silla de ruedas, pero quería seguir demostrando”, explicaba sobre su decisión de ir al eterno rival de Colo Colo.

Vasconcelos defendió a Universidad de Chile en segunda división.

Recuerda también con cariño su experiencia de haber jugado en el ascenso, algo que fue nuevo para él. “Yo estaba acostumbrado a jugar en Primera, ya sea en Brasil, Ecuador y Chile, a ese nivel de canchas, pero en segunda las canchas eran muy duras. Eso hacía todo más complicado, porque no teníamos malos jugadores. Afortunadamente pude jugar casi todos los partidos y pudimos subir, la U no merecía seguir en segunda. Yo agradezco siempre a la gente de la U, porque fue muy importante para mí, porque pude jugar en dos grandes de América como Colo Colo y la U”, cerró.