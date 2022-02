Ñublense venció por 3 goles a 2 a Universidad de Chile, en un duelo válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022. El partido se jugó en el estadio CAP Acero de Talcahuano y no en Chillán, debido a arreglos en la cancha del estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de dicha ciudad.

Abrió la cuenta a los 20 minutos para los chillanejos el formado justamente en la U, Bernardo Cerezo, anotando un verdadero golazo mediante una volea cruzada que dejó sin opción al portero azul Hernán Galíndez. El ex Deportes La Serena y Santiago Wanderers sumó su primer gol en el torneo.

Siete minutos más tarde, Pablo Aránguiz estuvo a punto de lograr el empate para los de Santiago Escobar con un tiro libre que casi se mete en el ángulo de la mano derecha del portero Nicola Pérez, pero el guardameta logró sacarla al córner con una gran volada.

A los 29 minutos de partido, el delantero Alexander Aravena, quien está a préstamo en Ñublense desde la UC, pudo aumentar las cifras para los de Jaime García cuando quedó mano a mano con Galíndez, pero el seleccionado ecuatoriano impidió el segundo tanto de los Diablos Rojos.

Cuando quedaban diez minutos para el término de la primera mitad, el árbitro Fernando Véjar sancionó penal para Universidad de Chile por una falta del ex azul Luis Del Pino Mago sobre Ronnie Fernández cuando este último giró en el área. Véjar no dudó en cobrar la pena máxima inmediatamente, y no necesitó del VAR para confirmarlo. Cambiaría el penal por gol Cristian "Chorri" Palacios con un remate ejecutado suavemente a la derecha de Nicola Pérez. Fue el cuarto tanto del uruguayo en el certamen. El vertiginoso primer tiempo del partido finalizó con ambos equipos intentando proponer y buscando el desequilibrio. Así se fueron con el marcador 1-1 al descanso.

El complemento comenzó con un 'blooper' que casi termina en el segundo gol de Ñublense con un rebote en Felipe Seymour tras una jugada de Patricio Rubio, a cuatro minutos de iniciada la segunda mitad. Los minutos posteriores fueron de ida y vuelta, con aproximaciones para ambos cuadros aunque no de real peligro.

A los 63' sería expulsado el mediocampista de Universidad de Chile, Israel Poblete, por una infracción sobre Bernardo Cerezo en la que el ex Huachipato le dejó puesta la pierna al jugador de Ñublense cuando ambos fueron a disputar el balón. Por aquella falta, Cerezo debió salir del partido. Para no despoblar la zona media, Santiago Escobar optó por hacer ingresar a Camilo Moya por Júnior Fernandes, restándole un delantero a su equipo.

A los 26 minutos de la segunda parte vendría el segundo penal para la U, después de que Nicola Pérez se barriera por detrás persiguiendo a Cristian Palacios tras un regalo de Nicolás Vargas, quien entregó la pelota muy fuerte hacia atrás, haciendo que su portero retrocediera. Palacios nuevamente anotó desde los doce pasos para poner el 2-1 con un disparo hacia la derecha del arquero uruguayo. Solo tres minutos después, Patricio Rubio emparejaría las cifras nuevamente con una volea cruzada que dejó parado a Galíndez. Los azules reclamaron una supuesta mano de Rubio en el inicio de la jugada.

Cuando solo quedaban 3 minutos para el final del partido, Federico Mateos culminaría una gran jugada colectiva de los de Jaime García rematando un centro por izquierda de Yovany Campusano en el punto penal para dar vuelta el marcador a favor de los de Chillán. Después del golpe que significó el tercer gol de Ñublense, la U, a pesar de contar con un jugador menos, se fue con todo a buscar el empate, pero sin resultado aunque José María Carrasco tuvo el empate pero fue salvado por el portero Pérez en la última jugada, y el encuentro finalizó con victoria por 3-2 para los chillanejos.

Con esta victoria, Ñublense suma 7 de 9 puntos posibles en el torneo, y su próximo encuentro será ante Cobresal como visitante el sábado 26 de febrero, mientras que Universidad de Chile buscará retornar al triunfo cuando enfrente a O' Higgins el lunes 28 de febrero en Santa Laura.