Colo Colo abrió el día domingo con un amarga derrota en su visita al Estadio CAP de Huachipato, derrota que no le sirve de nada en su lucha por subirse a la parte alta de la tabla y disputarle el torneo a una Universidad Católica que se ve sólida en todas sus líneas.

La Fecha 4 arrancó el día viernes con el compromiso entre Unión La Calera y Everton, que terminó en un amargo empate para los locales tras malograr un penal en el último minuto que Fernando De Paul atajó de manera soberbia. Fue 1-1 final.

La jornada sabatina arrancó con el clásico de la Región de Coquimbo entre piratas y papayeros, el cual terminó igualado a un tanto con un agónico gol de penal de Coquimbo. Más tarde, Cobresal también igualó con Ñublense en el norte del país.

La jornada la cerró Deportes Antofagasta con un notable triunfo ante Audax Italiano por 3-0 en el Estadio El Teniente de Rancagua y, ahora, solo quedan los compromisos de Palestino vs. Universidad Católica para cerrar la jornada dominical y los de Curicó Unido vs. Unión Española y Universidad de Chile vs. O’Higgins el día lunes.

Los albos, ahora, deberán concentrarse para lo que será el Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile, el cual se llevará a cabo en el Estadio Monumental el próximo domingo 6 de marzo al mediodía.