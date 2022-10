Aún se sostiene la polémica dentro del fútbol nacional tras la reprogramación del duelo de ida por las semifinales de ida de Copa Chile el cual debían disputar Universidad de Chile y Unión Española el reciente fin de semana, pero que por negativa del Plan Estadio Seguro este no se pudo realizar en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso por temas de tiempo y falta de seguridad, algo que colmó la paciencia tanto de ‘Azules’ como ‘Hispanos’.

Durante esta jornada, el defensor del conjunto de Independencia, Thomas Galdames salió a dar sus declaraciones ante esta reprogramación que sufrió la llave ante la U, en donde confesó que se encuentran molestos y explican que no se respetaron las bases del torneo con la decisión tomada dentro de la ANFP.

"Estamos bien molestos, pensamos parecido a lo que piensa el dueño del club, Siempre vamos a querer jugar, creemos que no se respetaron las bases", partió señalando Galdames.

Profundizando en el tema, el zaguero del conjunto adiestrado por Gustavo Canales explicó que desde la gerencia del club solicitaron una reunión con el presidente de la Asociación y que está no se produjo, aumentando aún más el desagrado dentro de la institución Hispana por la no realización del evento.

Galdames molesto por la decisión de reprogramar el duelo ante la U | Foto: Agencia Uno

"(Gerente) pidió una reunión con Pablo Milad y le dijeron que sí, pero al final no quedó en nada. No sé si será porque no somos de los clubes que más nombran o por qué, pero esa reunión no se hizo, no se llevó a cabo y estaría bueno que se pudiera hacer, porque como club podemos manifestar nuestras molestias del caso. Creo que nos sentimos perjudicados al no jugar el partido, lo preparamos y teníamos ganas de jugar", explicó.

Finalmente, Galdames señala de que esta decisión de no jugar el partido tras su reprogramación les afecta para el itinerario que tienen en la recta final de la temporada y porque pierden el ritmo de competencia.

“Nos afecta, nosotros preparamos el partido. Aparte, en el fútbol chileno se juegan pocos partidos, tienes 12 meses para jugar 30 partidos más los de Copa Chile, entonces no creo que sea tan difícil programar y eso nos molesta, porque perdemos ritmo de partido", cerró.