Uno de los jugadores más destacados en las últimas temporadas del fútbol chileno ha sido el delantero argentino Tobías Figueroa. El actual ariete de Deportes Antofagasta viene de marcar 10 goles con el cuadro del norte de nuestro país, donde ya se plantea objetivos a futuro.

Si bien Figueroa termina contrato a mitad de temporada, varios han sido los sondeos de parte de los equipos grandes de Chile para contar con los goles del nacido en La Granja, Argentina.

Fue el propio futbolista argentino que dio a conocer en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports los objetivos que tienen como club para este año y lo que tiene pensado hacer en su carrera en un futuro cercano.

"La expectativa que tengo es que logremos pasar la primera fase de la Copa Sudamericana, entrar a la fase de grupos y, luego, en el torneo pelear una clasificación a la Copa Libertadores", comenzó diciendo Figueroa.

El delantero de 29 años ha anotado 40 goles desde su llegada al fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

"Estamos obligados a dar un salto en esta temporada, queremos clasificar a la Copa Libertadores. Debemos ser más constantes, hay que posicionar al club más arriba", añadió.

Para finalizar, el goleador remarcó que le gustaría dar un paso más y afirmó que "me quedan seis meses de contrato, debo ver que quiere el club conmigo, no sé si quieren renovarme. No sé si me quieren hasta junio o ser un jugador transferible ahora. Quiero dar pasos importantes en mi carrera", cerró.