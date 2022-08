Universidad Católica impuso su jerarquía ante Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario, compromiso que terminó a favor de los cruzados por 3-0 con goles de César Pinares, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Con este resultado, los azules quedaron muy apremiados en la tabla de posiciones donde, de mediar algunos resultados, podrían quedar en zona de descenso directo al terminar esta fecha del Campeonato Nacional 2022.

Una de las situaciones que generó resquemor en los hinchas en la previa fue la suplencia de Darío Osorio, una de las joyas azules que venía siendo figura y que no fue incluida por Diego López en la titularidad, ganándose el repudio de Marcelo ‘Toby’ Vega en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Cuesta entender por qué no está Aránguiz en el banco, por qué no está Morales. La U hoy no compite. Me parece que López es el gran culpable de este partido, ya no tiene margen. La U no está en condiciones de apostar por un López que deja afuera al mejor jugador que tiene la U que es Osorio”, arrancó diciendo con pistola en mano el Toby.

Las palabras subieron de calibre y, derechamente, pidió su salida: “Me parece que acá el culpable es López y tiene que dar un paso al costado y le quedan pocos partidos para salvarse del descenso. La U no juega bien, no hay un sistema, una sociedad entre los jugadores, sencillamente no compite”.

Vega lamenta lo que se ha transformado la U y la falta de jerarquía, en donde cerró diciendo que “Uno podría decir que, con 25 mil personas, de local… antes la U se acostumbraba a que, si no jugaba bien, iba para arriba, ganaba jugando mal. Esta Católica, sin transpirar, le gana a la U que no muestra mucho”.