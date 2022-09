Universidad de Chile se pone a tono para enfrentar su compromiso de ida por los cuartos de final de la Copa Chile y que será ante Universidad Católica. El elenco azul viene de una victoria importante por el Campeonato Nacional 2022 frente a Palestino y esperan que aquello sea el inicio para un despegue del equipo.

No obstante, hace algunos días Ronnie Fernández realizó una curiosa publicación en sus redes sociales y que rápidamente se comenzó a viralizar, la cual el mismo delantero tuvo que salir a explicación.

En relación a dicha situación, Marcelo "Toby" Vega se refirió a esta iniciativa del atacante. El panelista de Todos Somos Técnicos encuentra llamó a que Fernández realizará una conferencia de prensa para explicar todo.

"No lo entiendo, no lo sé. Me encantaría que hiciera una conferencia y hablara de los problemas que tiene con los demás, porque se habló que parece que le habla a los sapos, no sé o la prensa, pero aquí no es el problema", sostuvo el ex seleccionado chileno en el programa de TNT Sports.

El delantero realizó una publicación en Instagram | Foto: Agencia UNO

Por último, Vega sostuvo que mejor Ronnie Fernández se dedique a jugar y que deje de lado lo de andar publicando en las redes sociales.

"El tema es a quién le habla, entonces que sea más claro, que salga a hablar y nosotros poder analizar el tema de por qué habla en las redes sociales y no en una conferencia de prensa. Creo que se debe preocupar más de jugar, que de estar haciendo declaraciones por las redes sociales", cerró.