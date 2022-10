Ya han pasado cuatro días de la suspensión del duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la Copa Chile que se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander y que contó con la bochornosa agresión al arquero azul Martín Parra, el cual terminó internado en la Clínica Los Andes tras sufrir un trauma acústico agudo luego de las bombas de estruendo que cayeron cerca de su persona.

Pero, ahora siguen los dimes y diretes entre Azul Azul y Los Cruzados. Primero, fue el turno de la dirigencia del Romántico Viajero, quienes a través de una misiva dirigida al presidente de Cruzados, Juan Tagle, y firmada por autoridades del club, argumentaron una serie de episodios que vivió la institución a nivel general dicho día.

Esto no quedó ahí y ahora los dirigentes del elenco precordillerano le respondieron con todo a la U a través de una carta que fue publicada por el diario El Mercurio.

"José Ignacio. Lamento mucho responder tu desafortunada carta enviada a nuestro presidente, relativa a la supuesta falta de reciprocidad en el trato de nuestras instituciones, que incluye también una muestra de decepción por lo ocurrido el pasado miércoles en el duelo que enfrentó a nuestras escuadras, ambas sensaciones que, me imagino, provienen del desconocimiento o de una falta de comunicación interna de ustedes, ya que lo que describes no se ajusta a nada de lo acontecido. Innecesario el tono y el fondo de la carta también, porque en ella haces acusaciones gratuitas y completamente desproporcionadas, y otras tan extravagantes que me hacen dudar el objetivo buscado", comenzó diciendo Juan Pablo Pareja, gerente general de la UC.

El momento de la agresión a Parra | Foto: Agencia Uno

Además, desde el cuadro de la Franja Cruzada relcalcan que esto es "una operación para desviar las críticas de sus hinchas hacia Azul Azul, apostando a crear en Católica y su nuevo presidente el nuevo enemigo"

"Cruzados si puso todo de su parte para solucionar el problema de la ubicación de tus dirigentes en el Elías Figueroa Brander, habilitando dos palcos para siete personas cada uno. En un principio el plan era que dirigentes de ambos clubes se sentaran en la zona de butacas VIP, ya que creíamos que era un lugar propicio y cómodo. Lamento aclararte que, sin embargo, personal de nuestro equipo fue insultado en duros términos por el señor Hernán Saavedra (funcionario de Azul Azul), quien dicho sea de paso amenazó precisamente con no dar la reciprocidad y no asignarnos ubicaciones adecuadas en encuentros en donde nuestros clubes se enfrenten en el futuro", complementó el ingeniero comercial.

ver también Universidad de Chile se queja a la UC por lo ocurrido en Valparaíso

Para finalizar, Pareja recodó que "en muchos partidos contra Universidad de Chile, y en particular el del domingo pasado, hemos recibido monedazos, insultos y hasta escupos, sin hacer un caso de ellos, ni menos recurrir a la prensa o filtrar cartras de reclamo, entendiendo que muchas veces son situaciones que exceden del control de nuestras instituciones".