Pasaron 10 años de la irrupción de Ángelo Henríquez en el Apertura 2012. En aquella ocasión, el canterano de Universidad de Chile fue utilizado por Jorge Sampaoli para reemplazar en su esquema a Gustavo Canales, el que había aceptado una oferta para ir a jugar a China.

La historia es conocida, Goham la rompió en esa U tricampeona y sus goles lo llevaron al Manchester United, desatando la ira del casildense quién sostenía por entonces que el atacante debía quedarse un poco más tiempo en el club, pero la oferta millonaria de los Red Devils y una acuerdo previo existente, hicieron que el delantero de 18 años partiera al Viejo Continente.

Hoy los universitarios viven una situación parecida con el volante Darío Osorio, quien con apenas 18 años roba miradas no sólo de los hinchas azules, también del entrenador de la selección chilena Eduardo Berizzo, el que lo llevó a la gira de amistosos de la Roja por Asia y lo hizo debutar ante Túnez.

Lo cierto es que el nacido en Hijuelas tuvo su primeras citaciones en el primer equipo con Rafael Dudamel pero fue recién este 2022 cuando se hizo conocido al ingresar en el Superclásico disputado en Buenos Aires este verano, donde el mediocampista ingresó en el segundo tiempo y marcó el descuento azul ante Colo Colo.

Primero con Santiago Escobar y luego con Sebastián Miranda, Osorio comenzó a tener su espacio, y pese a no ser titular en la mayoría de los partidos, se las arregló para ya tener cuatro goles en su ficha, uno de ellos ante Universidad Católica, por lo que sus bonos siempre están en alza.

Darío Osorio es la gran promesa que tiene Universidad de Chile

Según el diario italiano Corriere dello Sport, el Wolverhampton quiere sí o sí a la Joyita, interés que se suma a otros equipos que siguen de cerca el crecimiento del recién nominado a la selección chilena sub 23, entonces la pregunta es ¿Debe Universidad de Chile vender a Diego Osorio?

"Evidentemente es un gran jugador y con mucha proyección, pero esperaría que se consolide, porque puede pasar que llegue a Europa y luego lo mandan a préstamo y se pierde. Yo quiero que sea titular primero en la U, y será mejor en términos económicos, será mejor para todos, así que no lo vendería ahora, pediría paciencia", afirma el DT bicampeón César Vaccia.

En la otra vereda se encuentra Roberto Tomatín Rojas el que cree que "el desarrollo está afuera, jugando se va a desarrollar más y si lo quieren del extranjero, debe partir, porque el desarrollo está en Europa. Mira lo que le pasó a Colo Colo, que acá golea y con Inter mira como perdió. Si el campeonato chileno fuera mejor, sería óptimo que Osorio tuviera minutos acá, pero como tiene condiciones, es mejor que salga, enfrentará a rivales más fuertes, más rápidos".

Para el periodista y relator de ADN Cristián Cavieres "no debiese ser vendido. Él tiene un gran futuro por delante y de todas maneras llegará a las grandes ligas europeas, pero es necesario que se consolide en la U, primero. Que gane algún título vestido de azul, que el hincha lo alcance a disfrutar, que los niños lo puedan ver cómo un ídolo del club (algo de lo que escaseamos en estos tiempos) y sobre todo que su personalidad pueda ser desarrollada un poco más. Que incluso podamos escucharlo en conferencias y transformarse en un jugador importante no solo dentro de la cancha. Siento que con Darío, Azul Azul tiene una gran prueba de fuego con su cuestionada labor en hinchas: O mantiene la idea de 'Fútbol/Negocio" o prioriza los logros deportivos para alegría de sus aficionados".

Para el Premio Nacional de Periodismo y columnista de Bolavip, Pablo Aravena "Dario Osorio vive su primera temporada con la camiseta azul. No suma más de 700 minutos en Primera División. Y, claramente, está en formación. Es un gran jugador. Y va en ascenso. Pero es prematuro hablar de una venta. No lo apuren. Llévenlo con calma. Osorio apunta alto. Y es probable que llegue. Pero el camino no será fácil si a esta altura de su vida, la presión se va sobre él. Por favor, tómenlo con calma. Y déjenlo crecer. Al crack no hay que apurarlo".