Un verdadero debate se ha abierto en el fútbol chileno debido a los incidentes que acontecieron en el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el cual terminó siendo suspendido por los petardazos que recibió el guardameta azul Martín Parra.

Y es que la reprogramación del polémico encuentro no cayó bien en los hinchas nacionales, los que hicieron sentir su enojo en las diversas redes sociales.

Verónica Bianchi, panelista de Todos Somos Técnicos, se tomó un momento del programa para alzar la voz y dar a conocer lo que está aconteciendo en el balompié nacional en los últimos años.

"Lamentablemente, el fútbol hace bastante tiempo es parte de la violencia, es parte de la delincuencia y se ha normalizado, eso es lo que a mí más me preocupa. Hay gente que no se haya sorprendido por lo de Parra y si uno no se sorprende por lo que vimos es porque se están haciendo las cosas mal hace mucho tiempo", afirmó la reconocida periodista.

El fútbol chileno y su profunda crísis con lo actos de violencia | Foto: Agencia Uno

"Esto no es solo del fútbol, va mucho más allá y es de la sociedad, del país y con el miedo que vivimos ¿Por qué tenemos que ir con miedo a un estadio? A mí lo que más pena me da, es que veo difícil el cambio, que no veo la salida rápida. Tienen que cambiar muchas cosas para volver a sentirnos seguros en el recinto deportivo", concluyó.

Recordar que los azules y los cruzados se deberán volver a ver las caras para disputar los 85 minutos restantes, todo en un estadio y horario por confirmar por parte de la ANFP.