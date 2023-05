Xolos de Tijuana y Joaquín Montecinos vivieron una temporada para el olvido. El club mexicano no clasificó para la Liguilla tras ubicarse en un sorpresivo decimoquinto lugar del Clausura, por los que los jugadores ya comenzaron sus respectivas vacaciones.

El chileno no pudo sobresalir en este nuevo torneo. Ante su bajo rendimiento, varios clubes nacionales pusieron sus ojos en el ex Audax Italiano, tal es el caso de la Universidad de Chile y Colo Colo, los cuales están en la parte alta de la tabla de posiciones del fútbol chileno y miran de reojo el receso del primer semestre para buscar nombres potentes para afrontar la parte final del Campeonato Nacional.

Por su irregular nivel, Montecinos ha perdido terreno en las últimas nóminas de la Roja | Foto: Getty Images

Sin embargo, todos estos rumores fueron tirados por la borda por el propio representante del jugador de 27 años, Gastón González.

"En el escenario en que estamos, volver no es un plan. No lo descartamos, pero no es una prioridad", aseveró en conversación con AS Chile.

"Él quiere seguir jugando en el extranjero. Todos creemos, y yo creo que él es el más convencido, de que tiene las capacidades para continuar fuera de Chile", remarcó el agente.

Hay que tener presente que Montecinos disputó 10 de 17 partidos posibles en la última temporada, aportando con tan solo un gol.