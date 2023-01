¿Vuelta de tortilla? Desde Brasil aseguran que Fortaleza no se comprometerá con Lucero en caso de "problemas reales"

Juan Martín Lucero avisó que no vuelve a Colo Colo y ficharía por el Fortaleza de Brasil, pero aún no se ha materializado nada y en Blanco y Negro no están dispuestos a dejar en libertad de acción al artillero de manera tan repentina y que el cuadro brasileño no se va complicar la existencia por el argentino.