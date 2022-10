El comentarista Waldemar Méndez le tiró flores a Francis Cagigao por la decisión de no jugársela por un entrenador interino en la Selección Chilena y traer a Eduardo Berizzo.

Francis Cagigao fue oficializado como Director Deportivo de la Federación de Fútbol de Chile el 24 de diciembre, pero arribó a nuestro país recién el miércoles 13 de enero con la misión a corto plazo de clasificar a la Selección Chilena al Mundial de Qatar 2022, algo que no se cumplió.

Además, en más de una oportunidad el español ha hablado de una “regeneración progresiva” en torno al plantel y la creación de una base de datos y un organigrama general del área deportiva a su cargo.

Fue el panelista panelista de ESPN 90 Chile, Waldemar Méndez, quien se tomó un momento para tirarle flores al ex veedor del Arsenal de Inglaterra por lo que ha realizado en los últimos meses con la Roja, más precisamente, tras la salida de Martín Lasarte y la llegada de Eduardo Berizzo.

"Me quiero retrotraer a un momento justo cuando Chile queda eliminado y después de ese hecho aparece Pablo Milad diciendo que era probable que Chile no contratará un técnico sino que iba a seguir con un interino hasta fin de año y que después iban a ver", partió explicando el ex guardameta.

La continuidad de Cagigao en la ANFP está en duda | Foto: Agencia Uno

Agregando que "después saliste tu declarando que muchos lo tomaron como una rebelión y una puesta en la gillotina, yo lo tomé como alguien que realmente entiende el fútbol y no está pensando en ahorrándose uno o dos meses de un sueldo de un técnico y ver el bien común del fútbol y proyectando lo que podía ser porque ya se sabía que se iba a clasificar casi siete equipos en Sudamérica. Tu tomaste una decisión la cual marca el porqué estás, justifica la creación de tu puesto y de alguna manera nos hace pensar que estás colonizando con gente que entiende poco de fútbol y que tienes que poner la cabeza en la gillotina para marcar un poco el rumbo como se deben hacer las cosas".

ver también Cagigao responde a las críticas de Antillo, candidato a la presidencia de la ANFP

"Ahí me pareció que marcaste mucho de porqué estás y le enseñaste al medio y a muchos directivos de la ANFP de cómo se deben hacer las cosas", concluyó señalando en su llamativa reflexión.