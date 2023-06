Hace 364 días, Juan Cristóbal Guarello tuvo una de las peleas más duras que se recuerde la radiofonía chilena contra Francis Cagigao en la Radio ADN. La pelea quedó en el recuerdo y le costó la salida a JC de los “Tenores”. En esa edición, en el panel, estaba Jean Beausejour y el comunicador le dio con todo al exjugador de la Selección Chilena en “La Hora de King Kong“.

Guarello habló largo y tendido sobre el tema entregando varios detalles sobre Cagigao y lo que le decían del español en la ANFP. “Está delirante, este huevón se cree sultán, es una vergüenza, yo no lo hubiese aguantado jamás. Gritos y amenazas constantes y no lo pueden cuestionar. Es un idiota”, empezó.

Luego, en el relato, Guarello dio a conocer sobre lo que esperaba del Bose en el panel de “Los Tenores”. “Cagigao empieza a mentir de manera descarada, que no había GPS ni listas de jugadores. Y ahí, lamentablemente, una persona que se me cayó fue Jean Beausejour. Él estuvo entrenando 2 años antes con GPS ¿Como que no había?. Le debería haber dicho que sí había. Él se quedó callado“, sentenció.

Jean Beausejour fue sindicado por Juan Cristóbal Guarello por el tema de la Radio ADN

Luego, en su relato, JC Guarello tuvo palabras para contar lo de Luka Tudor y su dolor por el audio que él recibió. Posteriormente, el comunicador y escritor deja en claro que “a mí, me quisieron dejar de pelotudo“.

En otro renglón de su discurso, Guarello volvió a insistir sobre lo que le pasó con la actitud el Bose y, además, reconoció que hubo hasta un llamado telefónico por parte del exjugador de la U y de la Roja.

“Beausejour perfectamente pudo haber hablado y decirle a Cagigao: Francis, sí había GPS en la Selección. Al menos pudo desmentirle una. Luego, me llamó el sábado y se disculpó que no sabía nada y que la cuestión, pero no importa, da lo mismo”, agregó.

Para finalizar, Guarello con toda honestidad terminó diciendo contra Beausejour: “Quedé impresionado con su actitud ese día”.