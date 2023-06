Juan Cristóbal Guarello trolea a Francis Cagigao por su jocoso look: “Andaba con un gato en la cabeza”

Juan Cristóbal Guarello se dio un festín en su programa por YouTube “La Hora de King Kong” contando todos los detalles de la pelea al aire con el ex director nacional de la Selección Chilena, Francis Cagigao. Durante 50 minutos, el comunicador lanzó varios detalles y aterrizó en un jocoso y particular detalle sobre el look del hispano.

Guarello entregó detalles de su round con Cagigao y la participación que tuvo Luka Tudor en toda la situación. En su discurso directo, franco y con mucha ironía también, JC reparó en un detalle sobre la pinta del hispano.

“Luka (Tudor) se fue sin despedirse y yo me despedí de Cagigao. Ahí, no me di cuenta que él usaba peluquín y ahora anda pelado. Eso habla mucho de una persona. Él, andaba con un gato en la cabeza, en el techo”, expresó Guarello con toda personalidad y desparpajo.

JC Guarello se mofa del look de Francis Cagigao en su programa por Youtube

Además, Guarello apuntó aparte de cosas jocosas e hilarantes a todas la excentricidades que solicitó Cagigao, quien ninguneó todo lo que pudo en el fútbol chileno según el rostro de DSports.

“Cagigao aparece con un sueldo mensual de 35 mil dólares, ganando el sueldo de un jugador de Primera División o de un entrenador de equipo importante y había que proveerlo de auto, de alojamiento y como no se andaba con chicas, no lo pusieron en cualquier hotel y vivió muchos meses en el Hotel Mandarín”, agregó.

En ese lenguaje directo y franco, Guarello concluyó que “el fútbol chileno se gastó 30 millones mensuales por 2 años en un persona que no hizo nada. Un millón de dólares le salió Cagigao al fútbol chileno (…) ¿Quién le regaló ese peluquín? Ahora anda pelado el huevón. Eso dice tantas cosas”.