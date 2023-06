Juan Cristóbal Guarello no se guarda nada en “La Hora de King Kong” y dio más detalles sobre la pelea que tuvo con Francis Cagigao en Radio ADN hace 364 días. Ahí, el que sabía toda la situación fue Luka Tudor, ya que se filtró un audio donde dio a entender que el ex directivo de la ANFP iba a retrucar con toda su fuerza al ahora ex rostro de “Los Tenores”.

“Lo han atacado injustamente principalmente Guarello, Guarellito. El huevón (Cagigao) va el martes al programa y va a destrozar al culi…(sic)”, dijo Tudor en un audio que se filtró por WhatsApp y que recibió JC en su celular.

Ahí, Guarello contó la firme sobre lo que pasó posteriormente. “Me llega el famoso audio de Tudor y me llega un jueves en la noche (…) Él estaba al tanto que Cagigao iba a venir a darme y estaba de su lado, en el programa se ve”, empezó diciendo el rostro de DSports.

Luka Tudor habría sabido toda la mecánica de Cagigao para atacar a JC Guarello en Los Tenores (ADN)

Tras un largo y detallado relato, Guarello fue claro diciendo que “Tudor me llama si me puedo juntar con él. Fui a la casa de Luka Tudor, había ido antes a un carrete. Siempre lo pasaba a dejar y él a mí. Tenía una gran relación, lo admiraba y admiro como jugador. Soy muy amigo del hermano. Por eso me dolió tanto“.

Posteriormente, JC cuenta más detalles de dicha cita. “Me dice que no sabía quien filtró el audio y me muestra un mensaje de Cagigao. Ese WhatsApp decía que la única exigencia que pedía él eran 10 minutos y que estuviera Guarello, Tudor y Beausejour. O sea, ¿Cagigao también armó el panel? No sé si esa exigencia fue verdad, pero ese panel tuvo a Tudor totalmente a su favor”, enfatizó Guarello.

Guarello sin aspavientos adicionó que “quedé muy impresionado de cómo lo cocinaron estos compadres, cómo lo hicieron. El tipo (Cagigao) venía cargadísimo y mucho tiempo recabando datos y yo dejé de trabajar en un lugar que ayudé a construir y que perdí amigos de seguro para siempre (…) ¿Sabes por qué exculpo de todo a Tudor? Porque él realmente no entiende. Él, realmente creyó que yo estaba equivocado y que Cagigao era bueno. Voy a creer eso”.