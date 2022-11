El ex jugador y hoy comentarista, Waldemar Méndez tuvo palabras para lo que será la temporada 2023 de la Universidad de Chile, en la que le hizo un feroz llamado de atención y tirón de orejas a los directivos del club

Universidad de Chile trabaja ya pensando en lo que será la temporada 2023, en la que como principal consigna dentro del club tienen el olvidarse de pelear por mantener la categoría como en los últimos años y generar un proyecto el cual vuelva a poner en un sitial de importancia a los ‘Azules’.

Ante este tema, el ex jugador y hoy comentarista, Waldemar Méndez expresó en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro que espera que este plan de trabajo que planean en la U para el 2023 de frutos y en donde no quiere volver a ver a los ‘Azules’ volviendo a decir que zafaron del descenso.

“Lo único que espero, es que no estemos a final del año próximo escuchando de que la U salvó la categoría nuevamente, no es un equipo para estar salvando la categoría”, partió señalando Méndez.

Profundizando en aquello, el panelista detalló en que un equipo grande como la Universidad de Chile no puede glorificar a que su año sea exitoso salvándose del descenso y que deben invertir en jugadores de categoría para que el equipo vuelva a pelear por cosas importantes.

La U tuvo una magra campaña en el 2022 | Foto: Agencia Uno

“De que cumplimos el objetivo y el objetivo era salvar la categoría, no, o aprenden los dirigentes y contratan a jugadores que realmente te den un salto cualitativo. La U no se puede permitir estar dos años seguidos corriendo riesgo del descenso”, explayó.

Finalmente, Méndez tuvo palabras para lo que fue la contratación de Juan Pablo Gómez, la cual ha sido algo cuestionada por sus pares debido a que llegó al club sin tener la recomendación de algún DT, debido a que los ‘Azules’ aún no tienen entrenador, algo a lo que el ex futbolista no le parece determinante y considera que es un buen fichaje.

“Para mí contratan a un muy buen jugador, no necesariamente siempre los clubes tienen que funcionar con la venia de un entrenador, porque el entrenador pasa y los jugadores quedan en las instituciones”, cerró.