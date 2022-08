Universidad de Chile visita este jueves a Cobresal por los octavos de final ida de Copa Chile en el Estadio El Cobre y será un duro desafío para los azules de cara a cambiar en algo el mal panorama que vive en el Campeonato Nacional 2022.

Los estudiantiles marchan en la decimatercera ubicación con 22 puntos y están a solo tres puntos de la zona de descenso directo, por lo que el crédito para Diego López se puede estar agotando.

Waldemar Méndez expresó en Futuro FC que para el entrenador uruguayo es vital lo que ocurra en la llave frente a los mineros y también lo que ocurre el próximo 27 de agosto en el Estadio Nacional cuanto se midan ante Universidad Católica en el Clásico Universitario.

"Creo que es poco lo que ha podido hacer, tiene pocos recursos en realidad, pero es poco lo que ha podido mostrar y por eso no estoy de acuerdo con la dosificación. Por eso, por el momento que está Universidad de Chile y el de López debe mostrar algo porque le queda muy poco plazo. Considerando que a la vuelta de la esquina, después de los enfrentamientos con Cobresal, juega con Católica", dijo Méndez.

En cuanto al tema de la dosificación, el ex portero cree que no sirve de mucho. "Está bien. pero si no ganas los dos partidos con Cobresal ¿con qué espaldas quedas? Es una situación muy complicada, porque igual estará la evaluación de estos dos partidos, entendiendo que la prioridad es salvarse del descenso. La demostración que realmente está solo, que lo pasan como alambre caído de alguna manera y no solo con lo de Martín Parra, sino por estos hinchas que entraron al CDA", añadió.

Diego López no ha logrado revertir el mal momento de la U | Foto: Agencia UNO

En esa línea de lo ocurrido con los fanáticos azules en las dependencias del club universitario tras caer con Curicó Unido, el comentarista cree que el entrenador charrúa está muy solo al mando del plantel.

"Según López en conferencia de prensa de que en realidad habían sido muy respetuosos, que no se sintió amedrentado, pero lo exponen. Pudo haber terminado eso mal, por más que te digan que van a entrar a conversar, no es un apriete o lo que sea, pudo haner terminado muy mal", explicó el ex portero.

"No solo porque vinieran con algo que te puede agredir, sino que también te pueden decir algo y te calientas. Al técnico, ayudante, a los jugadores y te puedes ir a las manos y terminar en un desastre. Está realmente solo y lo están exponiendo demasiado", cerró.