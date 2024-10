El reconocido comunicado nacional no se guardó nada a la hora de criticar a Palacios y Herrera y metió al saco al "King" Vidal.

Durante los últimos días, Johnny Herrera y Carlos Palacios se han enfrascado en un potente discusión por los dichos de La Joya sobre su “posible automarginación” de la Selección Chilena para los partidos ante Brasil y Colombia.

El ahora comentarista deportivo de TNT Sports no halló nada mejor que salir a criticar al futbolista de Colo Colo y lo tildó de “piñiñento”, creando un fuerte cruce mediático entre ambos en redes sociales.

“Es un piñiñento que no ha ganado nada, un pelagato”, declaró el Samurai Azul en Todos Somos Técnicos.

Sin embargo, el ex Unión Española prefirió ponerle fin a la polémica luego de la importante victoria del Cacique ante Audax Italiano, en el Estadio Monumental.

Juan Cristóbal Guarello y la polémica entre Carlos Palacios y Johnny Herrera

El comunicador Juan Cristóbal Guarello en su espacio de Youtube llamado La Hora de King Kong salió al paso y criticó duramente los dimes y diretes de ambos personajes ligados al fútbol.

“Me llama mucho la atención que los jugadores y ex jugadores se están tirando caca con demasiada frecuencia. Uno suponía cierto respeto, había ciertos márgenes, pero éstos se han ido rompiendo”, comenzó diciendo el panelista de Radio Agricultura.

“Fue Vidal el que instaló esta cosa en Chile, que antes no se había visto y hay otros que lo imitan. Herrera estuvo muy mal al hablar de ‘piñiñento’. Te puede gustar o no Palacios, yo lo encuentro un jugador medio, que en otros momentos no pisa Juan Pinto Durán, pero merece respeto”, remarcó Guarello.

Guarello le echó la culpa a Vidal de las discusiones de Palacios y Herrera | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Palacios tampoco puede estar dudando de ir a la Selección. Hay que tenerle respeto. Porque, al final, como decía mi gran amigo, el fallecido Juan Carlos Orellana, jugar en la Selección es un privilegio”, remató el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

¿Cuándo juega Chile ante Brasil?

El siguiente duelo de La Roja será contra Brasil. Se disputará el jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Válido por la novena fecha del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.