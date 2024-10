La próxima fecha del Campeonato Nacional 2024 ya tiene programación. Se trata de la jornada 28, que se jugará tras la doble fecha FIFA de octubre, donde la Selección Chilena enfrentará a Brasil y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

Los partidos más atractivos serán el clásico universitario entre Universidad Católica y el actual líder del torneo, Universidad de Chile.

Y las miradas también estarán sobre el otro candidato al título, Colo Colo, que le tocará visitar a Palestino en La Cisterna.

El clásico universitario tiene día, hora y estadio confirmado

Según la programación que oficializó la ANFP este lunes, el clásico entre Cruzados y Azules se jugará el sábado 19 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Se viene una nueva edición del Clásico Universitario en la fecha 28 del Campeonato Nacional 2024. (Foto: Karin Pozo/Photosport)

Colo Colo ya conoce su programación para visitar a Palestino

Por su parte, el duelo del Cacique ante los Árabes, quedó agendado para el domingo 20 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Además, en esta antepenúltima fecha del Campeonato se jugarán tres partidos de forma simultánea, a las 17:30 horas de la jornada dominical, entre los equipos que están peleando por salvarse del descenso y los posibles clasificados a Copa Sudamericana.

Esto son Deportes Iquique vs Cobreloa, Coquimbo Unido vs Cobresal y Deportes Copiapó vs Everton.

Mientras que los partidos de Unión La Calera vs Unión Española y Audax Italiano vs Audax Italiano quedaron por definir, ya que tanto los Cementeros como los Acereros tienen compromisos pendientes con Colo Colo.

Estos dos elencos también están peleando en la zona baja y podrían complicarse de perder ante los albos, quienes de vencer en ambos llegarán como punteros a la fecha 28.

Colo Colo depende de sí mismo para pasar a la U y ser campeón. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Así quedó la programación de la fecha 28 del Campeonato Nacional:

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

15:00 horas: O’Higgins vs Ñublense – El Teniente

18:00 horas: U. Católica vs U. de Chile – Santa Laura

DOMINGO 20 DE OCTUBRE

15:00 horas: Palestino vs Colo Colo – La Cisterna

17:30 horas: Deportes Iquique vs Cobreloa – Tierra de Campeones

17:30 horas: Coquimbo Unido vs Cobresal – Francisco Sánchez Rumoroso

17:30 horas: Deportes Copiapó vs Everton – Luis Valenzuela Hermosilla

Por definir: U. La Calera vs Unión Española – Nicolás Chahuán Nazar

Por definir: Audax Italiano vs Huachipato – Bicentenario de La Florida